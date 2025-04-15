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رياضة

سيميوني يتحدث عن المقارنة بين ليفاندوفسكي وألفاريز وتألقه نجله مع أتلتيكو

سيميوني، فيتو
سيميوني، فيتو

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بالمستويات التي يقدمها جوليان ألفاريز هذا الموسم، مؤكدًا أنه يعيش فترة رائعة مع الفريق.

وسجل ألفاريز هدفين من أصل أربعة فاز بها أتلتيكو مدريد على بلد الوليد بنتيجة (4-2) ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

 

تصريحات سيميوني 

وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "جوليان يقدم موسمًا رائعًا، كنا نبحث عن هذا النوع من اللاعبين، نحن بحاجة إليه".


وأضاف "كان اليوم المحرك الرئيسي لهجوم الفريق، أعتقد أنه سجل 14 هدفًا في الليجا، لكننا نقول له مازحين إن ليفاندوفسكي سجل أكثر بكثير".

ويتصدر مهاجم برشلونة ترتيب هدافي الليجا بـ25 هدفًا، فيما يحتل ألفاريز المرتبة الخامسة بـ14 هدفًا.

وعن نجله جيوليانو سيميوني، الذي سجّل هدفًا في اللقاء، قال "التشولو": "بصراحة، لم أتوقع منه أداء كهذا، ظننت أنه قادر على مساعدتنا، ولهذا ضممته للفريق، لكنه يقدم موسمًا رائعًا، وآمل أن يواصل بهذا المستوى".

كما أشاد سيميوني بأداء ألكسندر سورلوث، الذي أحرز الهدف الرابع بعد دخوله كبديل.

وأكد المدرب أن كوكي "لاعب مهم للغاية"، مضيفًا: "يعرف ما نحتاجه، وما نريده من المباراة، ويعرفني جيدًا. نحن بحاجة إلى بقائه معنا".

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