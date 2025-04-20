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رياضة

قائد أتلتيكو مدريد: الخسارة أمام لاس بالماس قضت على حظوظنا بالليجا

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

أكد كوكي قائد أتلتيكو مدريد، أن خسارة فريقه 0-1 أمام لاس بالماس، قضت على حظوظ الأتلتي في الظفر بلقب الليجا.  

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 63 نقطة، في المركز الثالث، ليبتعد بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي حقق فوزا ملحميا بنتيجة 4-3 على ضيفه سيلتا فيجو.

وقال كوكي في تصريحات تلفزيونية: "لقب الليجا أصبح شبه مستحيل، يجب علينا الفوز بكل مبارياتنا المقبلة، والانتظار".


وأضاف: "المنافس سجل هدف الفوز في اللعبة الأخيرة، في مباراة افتقدنا فيها للدقة في النهاية. صنعنا مجموعة فرص في الشوط الأول، وحارس المنافس قام بتصديات كبيرة، من الصعب تفسير ما حدث".

كما أقر لاعب الوسط المخضرم بأن فريقه المدريدي فقد الكرة كثيرا خلال المباراة.

ونوه "كان يجب علينا إدراك، وبشكل خاص أنا، أهمية الفوز على الفرق التي تصارع على تجنب الهبوط، ولكن الأمور أصبحت صعبة جدا الآن".

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