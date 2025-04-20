الزمالك يكشف سبب فشل ألعاب الصالات ويوجه نداء للسيسي

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، عن بدء الأعمال بفرع نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، بعد الحصول على ترخيص الحفر وأخذ كل الموافقات النهائية.





موعد الانتهاء من فرع الزمالك بأكتوبر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "ناويين نعمل حفلة كبيرة للإعلان عن الفرع الجديد لنادي الزمالك، وسيكون هناك مفاجآت كثيرة"، مؤكدًا: "خلال عام ونصف سيتم افتتاح المرحلة الأولى من فرع نادي الزمالك في أكتوبر، وخلال 3 سنوات سيتم الانتهاء من الفرع بالكامل".

سبب خسائر الزمالك في ألعاب الصالات

وبشأن خسائر الزمالك في العاب الصالات، علق هشام نصر: "أنا مش بتاع ألعاب صالات بس أنا نائب رئيس النادي، احنا بنعمل تغيير تام وبناء من أول وجديد، واحنا جينا على موسم شغال ولقينا كل الاتحادات وقفت القيد في الـ 3 فرق، بدليل إنهم كانوا بيلعبوا بـ 8 كارنيهات بس، عايز تكسب إزاي ونص لاعيبتك مشيت من عندك وبتلعب بنص قوتك، مشكلات فرق ألعاب الصالات تراكم من سنوات ماضية".



وتابع: "أنا لا أنكر وجود أخطاء حدثت ولكن البناء يأخذ وقتا وأموالا، نحن بحاجة إلى أموال كثيرة لأن المنافسة أصبحت عنيفة".

خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بنهاية الدوري

وبشأن أزمة مباراة القمة، علق: "لو فيه عدل هيتم خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم، لازم النظرة تبقى للرياضة المصرية مش عايز أخلى طموح اللاعيبة تروح لنادي معين مش منتخب مصر، القيمة السوقية لكل الدوريات بتعلى من قوة المنافسة".



نداء نادي الزمالك للرئيس السيسي

ووجه هشام نصر نداء للرئيس السيسي: "رأينا توجيه الرئيس السيسي بشأن الدراما والإعلام، وأتمنى أن يكون هناك نفس التوجيه بشأن الرياضة، أنا مش هفرح إن فيه فريق هو اللي بيمثل مصر فقط وأعلى من منتخب مصر وكل حاجة متاحة له فقط، ولابد أن يحدث دعم لكل الأندية الجماهيرية التي ورثت أزمات مالية كبيرة".



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