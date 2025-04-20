الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد سعد يتألق في دويتو «ارقص يا حبيبي» مع اليوناني Konstantinos بحفل عيد الربيع

حفل أحمد سعد،فيتو
حفل أحمد سعد،فيتو

أحيا النجم أحمد سعد قبل قليل أضخم حفلات موسم عيد الربيع بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور جماهيري كامل العدد، حيث نفدت جميع تذاكر الحفل قبل موعدها بعدة أيام.

 

وخلال الحفل تألق أحمد سعد خلال تقديمه الدويتو الغنائي «ارقص يا حبيبي» مع المطرب اليوناني Konstantinos وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الحفل.


ويأتي الحفل بعد 24 ساعة من الحفل الناجح بأحد مولات القاهرة أمس الجمعة ضمن احتفالات عيد الربيع والذي قدم فيه عدد من أهم أغانيه الحديثة والسابقة وشارك جمهوره تحدي مفتقدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل أحمد سعد اغاني احمد سعد المطرب اليوناني Konstantinos أغاني المطرب اليوناني Konstantinos

مواد متعلقة

أحمد عامر ضيف برنامج سعد الصغير أول أيام عيد الفطر
ads

الأكثر قراءة

الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ رد غير متوقع من نائب رئيس الزمالك

الصحة ترد على شائعات أسباب إغلاق فروع بلبن وتفجر مفاجأة

رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة بخصوص 122 فرعا لـ بلبن

عمرو أديب يكشف عن أمنيته بعد تعادل الأهلي مع صن داونز

عمرو أديب عن توجيه الرئيس السيسي بشأن محال بلبن: محدش على راسه ريشة

نائب رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن مستحقات زيزو المتبقية

بعد جدل الهلالي، بيان حاسم من الأزهر للرد على كافة أحكام المواريث

المشدد 5 سنوات للمقاول الهارب محمد علي وتغريمه 96 مليون جنيه بتهمة غسيل أموال

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية