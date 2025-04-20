أحمد سعد يتألق في دويتو «ارقص يا حبيبي» مع اليوناني Konstantinos بحفل عيد الربيع

أحيا النجم أحمد سعد قبل قليل أضخم حفلات موسم عيد الربيع بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور جماهيري كامل العدد، حيث نفدت جميع تذاكر الحفل قبل موعدها بعدة أيام.

وخلال الحفل تألق أحمد سعد خلال تقديمه الدويتو الغنائي «ارقص يا حبيبي» مع المطرب اليوناني Konstantinos وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الحفل.



ويأتي الحفل بعد 24 ساعة من الحفل الناجح بأحد مولات القاهرة أمس الجمعة ضمن احتفالات عيد الربيع والذي قدم فيه عدد من أهم أغانيه الحديثة والسابقة وشارك جمهوره تحدي مفتقدني.

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