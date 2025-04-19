الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

محاكمة 4 متهمين في قضية مقتل "جزار إمبابة" غدا

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تنظر محكمة الجيزة، غدا، محاكمة 4 متهمين في واقعة مقتل المعروف إعلاميا بـ"جزار إمبابة" إثر مشاجرة دامية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 46772 لسنة 2024 جنايات الهرم، أن المتهمين "م.ا" وشقيقه "م.ا"، وهما مالكا محل كشري، إلى جانب العاملين "خ.ش" و"ر.ع"، اعتدوا على المجني عليه عمدا في التاسع من سبتمبر 2024، بدائرة قسم الأهرام، نتيجة خلافات سابقة تتعلق بالجيرة بينهم.

وأكدت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين استباحوا حياة المجني عليه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض (سكين)، حيث سددوا له عدة طعنات، استقرت إحداها في صدره، مما أدى إلى إصابته بجرح طعني نافذ أنهى حياته، وأشارت النيابة إلى أن نية القتل لم تكن حاضرة، غير أن الضربات التي وجهت إليه أفضت إلى موته.

 

وخلال التحقيقات، أدلى شقيق المجني عليه، ويدعى "إسلام"، بأقواله، مؤكدا أنه كان برفقة شقيقه داخل محل الكشري يوم الواقعة، وتعرضا لهجوم مفاجئ من قبل المتهمين، الذين انهالوا على شقيقه بالطعن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

 

 

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة طعنة قطعية نافذة في الصدر، أحدثت قطعا بالقلب والرئة والغشاء البلوري، وأسفرت عن نزيف داخلي حاد أدى إلى توقف في الدورة الدموية والتنفسية.

 

 

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