أبو الدهب: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام صن داونز

تحدث محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بدون أهداف عصر اليوم، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر فضائية "TeN": الأهلي ظهر بشكل جيد أمام صن داونز، ونجح في الوصول لمرمى ويليامز في أكثر من فرصة، وتمكن من التسجيل لكن الحكم لم يحتسب الأهداف بداعي التسلل، لكن مارسيل كولر تأخر في الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي، فبالرغم من إشراكه في الدقيقة 89 إلا أنه نجح في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض وتمكن من التسجيل قبل أن يتم إلغاء الهدف.

وأضاف: علامة استفهام حول عدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي أمام صن داونز، وذلك بعدما ارتطمت كرة طاهر محمد طاهر بيد مدافع فريق صن داونز، ولا أعلم لماذا لم يذهب حكم المباراة لمراجعة الحالة في غرفة تقنية الفيديو.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب إستاد القاهرة.

وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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