الأحد 20 أبريل 2025
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دين ودنيا

الهلالي يرد على عباس شومان وعبد الله رشدي بشأن مساواة المرأة بالرجل في الميراث

سعد الدين الهلالي،
سعد الدين الهلالي، فيتو

قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه سعيد بالحراك الفقهي والعلمي لنشر الفكر والثقافة، أما بالنسبة لميراث الأخ مع الأخت فهي قضية قانونية محسومة ولا نزاع في ذلك، حيث نجد تركيا تعطي الأنثى مثل الذكر في الميراث، وبالتالي أنا لم افتأت على الواقع".

 

الفقه المتجدد من وجهة نظر سعد الهلالي


وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: الفقه قائم على التجديد وليس الثبات، وهذا حق مكفول.


أحقية الأب التصرف في أمواله

وأوضح: "من حق كل إنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء ولو الأب في حياته أعطى عطية لبناته ليس هذا تهربا من الميراث لأنه تأمين للبنت لأنه لا أحد يعلم من يموت قبل الآخر".

 

سعد الهلالي يرد على عباس شومان وعبد الله رشدي بشأن الميراث

وردا على الدكتور عباس شومان وعبد الله رشدي، بشأن التصريح بأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لا يجوز شرعا، وأن كتابة الأملاك للبنات بهدف منع الأعمام أو غيرهم من الميراث حرام وتحايل على الشرع، علق “الهلالي”: "ليس من حق أحد أن يتكلم باسم الدين، دخولنا في الضمائر خطأ يجب ترك النية لصاحب النية، ولا يجب الانسياق وراء الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الدين".

 

وأكد سعد الهلالي: كل المذاهب أجازوا مساواة الأنثى والذكر في الميراث ما عدا المذهب الحنبلي.

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