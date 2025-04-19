سعد الهلالي: لا يوجد نهي قرآني أو نبوي عن مساواة الرجل والمرأة في الميراث (فيديو)

مساواة الرجل والمرأة بالميراث، أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موقفه في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

سعد الدين الهلالي: لا يوجد نهي قرآني أو نبوي عن التسوية في الميراث بين الرجل والمرأة

وقال “الهلالي” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “العربية”: أن مسألة الميراث قضية خلافية فقهية، وأن ذلك تحقق في عدد من البلدان.

هل يوجد منع أو نهي في القرآن أو السنة عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث؟

وأكد سعد الدين الهلالي: أنه لا يوجد نهي قرآني أو نبوي عن التسوية أو المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وأن مسألة المساواة في الميراث يجب أن تترك للناس ويجب العودة إلى القانون، ثم تشاور العائلة فيما بينها.

تفسير آية “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ”

وفيما يتعلق بتفسيره للآية القرآنية " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، علق سعد الهلالي بأن تفسير الآية يحمل معنيين محتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها، ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.

وأشار الهلالي إلى أن أهل العلم وظيفتهم التعليم، وليس تشريع القوانين، وأنه ليس له رأي فقهي منسوب إليه، وأن وظيفته البحث في آراء الفقهاء وتقديمها وإعطاء الناس حق الاختيار.

وأوضح أن جامعة الأزهر قائمة على التعليم ، ووظيفة المؤسسة أن ترعى أساتذتها وأن تفرح بطرح الآراء الجديدة، وأن الأزهر قائم على التعددية والفكر والإبداع، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وتقوم بتدريس جميع المذاهب والطلاب، ومن شروط وقبول رسالة الماجستير أو الدكتوراه في الأزهر، أن يأتي الباحث بشيء جديد.

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