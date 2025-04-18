بالأرقام، المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة خلال 10 سنوات

مع بداية شهر مايو 2025 تحتفل وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة الشهر المقبل.

ويزداد البحث والتساؤلات حول ما حققه البرنامج للأسر المصرية وفي هذا الإطار تؤكد وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن الوزارة تحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة وتتويج هذه الفترة بقانون يُحول البرنامج إلى حق تشريعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم خروج 3 ملايين أسرة.

إجمالي حالات الإلحاق لبرنامج تكافل وكرامة

وقالت الوزيرة إنه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، بلغ إجمالي حالات الإلحاق لبرنامج تكافل وكرامة 550 ألف حالة بينما خرجت 400 ألف حالة، مضيفة أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 من المُخطط إلحاق 190 ألف حالة ضمن البرنامج، بينما من المُخطط تخارج وخروج 180 ألف حالة، مشيرة إلى أنه يستفيد حاليًا من البرنامج 4.7 مليون أسرة.

عدد أبناء أسر تكافل

وكشفت أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة.

واستعرضت مرسي القنوات والأذرع والبنية التحتية الحالية للخدمات المالية، حيث تمت الإشارة إلى إصدار نحو 10 ملايين بطاقة تقريبًا لبرنامج كرامة وتكافل، بالإضافة إلى بطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.

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