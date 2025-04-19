هشام يكن: فترة التوقف فرصة جيدة لـ بيسيرو لترتيب أوراقه، والزمالك أمامه مباريات صعبة

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أنه يجب على الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو أن يُعيد ترتيب أوراقه من جديد خلال فترة التوقف الحالية.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يحتاج إلى تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف وإعادة تأهيل بعض اللاعبين وهذا الأمر هو دور الجهاز الفني والأداء في الفترة الماضية لم يكن في أفضل الأحوال".

توقف الدوري فرصة أمام بيسيرو

وأضاف: "فترة التوقف الحالية فرصة جيدة أمام بيسيرو قبل استئناف بطولة الدوري والفريق سيكون أمامه مباريات صعبة للغاية خاصة أمام المصري وبيراميدز".

وأوضح: "أتمنى أن يقوم بيسيرو بتصحيح الأخطاء الدفاعية في الوقت الحالي، واللعب بثلاثي في خط الدفاع يًصعب الأمور على اللاعبين بسبب عدم التجانس فيما بينهما".

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