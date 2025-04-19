الإتربي يكشف موقفه من رئاسة الزمالك ويوجه رسالة للنادي الأهلي

قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي رئيس اتحاد بنوك مصر"اشجع الزمالك وقلبي مع الفريق، ولكن طالما كنت في البنوك لن أفكر في الترشح لرئاسة القلعة البيضاء".

موقف الإتربي من رئاسة الزمالك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"مينفعش ابقى رئيس نادي الزمالك وأنا في منصب بالبنوك".

وتابع:"جئت فترة 6 أشهر في إدارة نادي الزمالك بتكليف من وزير الشباب والرياضة، وحصلنا وقتها على 16 بطولة منها بطولتا الدوري والكأس لفريق الكرة".

رسالة الإتربي لجماهير الزمالك

وتابع:"إن شاء الله الزمالك سيعود أقوى مما كان، ومفيش كورة أو رياضة بدون الأهلي والزمالك ومعاهم كمان بيراميدز وهذا ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية".



ووجه "الإتربي" رسالة للنادي الأهلي بعد تعادله سلبيا أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا:"لا يجب الارتكان لتلك النتيجة، لأن الزمالك ودع الكونفدرالية في القاهرة بهذه النتيجة، وأتمنى إلغاء قرار الهدف بهدفين ، والاكتفاء بفارق الأهداف لتحقيق العدالة كما هو متبع في أوروبا".



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