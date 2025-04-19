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رياضة

ماكتوميناي يكرر إنجاز أسطورة نابولي في الدوري الإيطالي

ماكتوميناي مع نابولي،
ماكتوميناي مع نابولي، فيتو

واصل الدولي الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط فريق نابولي، تألقه مع فريقه، بعدما قاده لفوز صعب على مونزا بنتيجة 0/1، في الجولة 33 من  الدوري الإيطالي، اليوم السبت.

وسجل ماكتوميناي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، ليمنح نابولي 3 نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على لقب الكالتشيو.

ماكتوميناي يكرر إنجاز هامسيك

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنه منذ عودة نابولي للدوري الإيطالي موسم 2007-2008، فقط لاعبان من خط الوسط تمكنا من تسجيل 9 أهداف على الأقل في موسم واحد.

وأضافت "ماكتوميناي سجل 9 أهداف هذا الموسم، لينضم بذلك إلى مارك هامسيك أسطورة النادي، الذي فعل ذلك في 7 مواسم مختلفة".

ورفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى 71 نقطة ليتساوى مع المتصدر إنتر ميلان، الذي سيلتقي غدا الأحد ضد بولونيا.
 

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