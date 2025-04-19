ماكتوميناي يكرر إنجاز أسطورة نابولي في الدوري الإيطالي

واصل الدولي الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط فريق نابولي، تألقه مع فريقه، بعدما قاده لفوز صعب على مونزا بنتيجة 0/1، في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، اليوم السبت.

وسجل ماكتوميناي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، ليمنح نابولي 3 نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على لقب الكالتشيو.

ماكتوميناي يكرر إنجاز هامسيك

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنه منذ عودة نابولي للدوري الإيطالي موسم 2007-2008، فقط لاعبان من خط الوسط تمكنا من تسجيل 9 أهداف على الأقل في موسم واحد.

وأضافت "ماكتوميناي سجل 9 أهداف هذا الموسم، لينضم بذلك إلى مارك هامسيك أسطورة النادي، الذي فعل ذلك في 7 مواسم مختلفة".

ورفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى 71 نقطة ليتساوى مع المتصدر إنتر ميلان، الذي سيلتقي غدا الأحد ضد بولونيا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.