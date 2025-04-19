دخل متوقع 15 مليار جنيه، الزمالك يبدأ إنشاء فرع النادي الجديد في 6 أكتوبر

قال الإعلامي خيري رمضان، إن الزمالك بدء تنفيذ مشروع فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر على مساحة تبلغ 129 فدانًا، مؤكدًا أن الحفر والتمهيد بدأ رسميًا بعد دفع شيك بقيمة 100 مليون جنيه لشركة المقاولات المنفذة للمشروع.

الزمالك يبدأ تشييد فرع النادي الجديد في 6 أكتوبر

وكشف خيري رمضان في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج مع خيري: " أن التصميم الخاص بالمشروع من تنفيذ شركة إسبانية كبرى موضحًا أن المنطقة التجارية داخل المشروع، والتي تقع على مساحة 29 فدانًا ستضم فنادق ومحلات ومطاعم ومنشآت استثمارية ستدر على النادي دخلًا متوقعًا يقدّر بـ15 مليار جنيه، تُستخدم لتمويل باقي مراحل المشروع.

وأكمل أن مجلس إدارة الزمالك يستهدف تحصيل مبلغ 12 مليار جنيه من المرحلة الأولى من العضويات بقيمة 400 ألف جنيه للعضوية.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء ستاد يتسع لـ40 ألف متفرج ضمن خطة استثمارية متكاملة، بإدارة منفصلة تدير المشروع باحترافية.

وأكد رمضان أن هذا الإنجاز لم يأت فقط من داخل مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، بل شارك فيه أيضًا محبون وداعمون للكيان من خارج المنظومة الرسمية، ما يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلال المالي للنادي، وتجهيزه لمرحلة جديدة من التطوير والبناء.

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