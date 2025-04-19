ضبط ٢٤٠٧ كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي فى الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لضبط الأسواق والاسعار بالمحافظة قبل انطلاق ايام الربيع.

ياتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وفي إطار رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، بهدف التصدي لأي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري، وضمان سلامة وجودة السلع المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.

وفي هذا السياق، تم شن حملات رقابية مكثفة بالتنسيق بين الأحياء، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري، وكافة الجهات الرقابية المختصة.



حيث قامت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بجميع أحياء المحافظة

حيث تم ضبط ٢٢٥٧ كجم من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط ٥٥كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الرسمية ومصنعات لحوم بدون بيانات، كما تم تحرير عدد ١٠ محاضر بالمخالفات وإحالتها جميعا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي نطاق حي العجمي تم شن حملة مكبرة أسفرت عن التحفظ على ١٥٠ كجم من الفسيخ بدون بيانات وتحرير ٥٦ محضر مخالفة متنوعة من قِبل إدارة مراقبة الأغذية، وإدارة السلامة والصحة المهنية،و محاضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بالإضافة إلي غلق وتشميع ٦ محال تجارية وتوجيه ٢٢ إنذار لمحال تزاول النشاط بدون ترخيص.

وفي نطاق حي منتزه ثان تم تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن تحرير ٤١ محضر مخالفة متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع بدون بيانات، وبيع سلع منتهية الصلاحية كما تم غلق وتشميع ١٣ محلًا تجاريًا وتوجيه عدد من الإنذارات للمخالفين، وإعدام ٥ كجم لحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة الي تحصيل غرامات فورية بقيمة 70 ألف جنيه.

كما وجه محافظ الإسكندرية باستمرار هذه الحملات المكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وحماية المواطنين، بالتزامن مع موسم الأعياد.

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