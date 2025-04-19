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حوادث

المشدد 5 سنوات للمقاول الهارب محمد علي وتغريمه 96 مليون جنيه بتهمة غسيل أموال

المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 96 مليون جنيه، بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي. 


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المقاول الهارب محمد علي حصل على هذه الأموال من التهرب الضريبي، ثم قام بغسلها عبر عدة وسائل، بهدف إضفاء صفة الشرعية عليها وإخفاء مصادرها.

وأضافت التحقيقات إن المتهم استثمر 2.29 مليون جنيه في سداد أقساط فيلا بمنطقة الرحاب وضخ 62.5 ألف جنيه في شركة هندسية، أسس شركة للنقل البري والبحري برأسمال 10 آلاف جنيه، استبدل أكثر من 45 مليون جنيه باليورو، وأودعها في حساب بنكي، من خلال 65 عملية إيداع، منها 64 إيداع تمت عبر موظف بشركته.

كما نفذ المتهم 25 تحويلا خارجيا من تلك الأموال، شملت تحويل أول إلى ألمانيا لشراء سيارة، 24 تحويلا إلى حساباته الشخصية في إسبانيا، بهدف شراء شقة، تأثيثها، وامتلاك فيلا أخرى، استخدم جزءا من الأموال في تغطية نفقات شخصية له ولأسرته.

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محكمة القاهرة الاقتصادية المقاول الهارب محمد علي محمد علي النيابة العامة

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