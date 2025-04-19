المشدد 5 سنوات للمقاول الهارب محمد علي وتغريمه 96 مليون جنيه بتهمة غسيل أموال

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 96 مليون جنيه، بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المقاول الهارب محمد علي حصل على هذه الأموال من التهرب الضريبي، ثم قام بغسلها عبر عدة وسائل، بهدف إضفاء صفة الشرعية عليها وإخفاء مصادرها.

وأضافت التحقيقات إن المتهم استثمر 2.29 مليون جنيه في سداد أقساط فيلا بمنطقة الرحاب وضخ 62.5 ألف جنيه في شركة هندسية، أسس شركة للنقل البري والبحري برأسمال 10 آلاف جنيه، استبدل أكثر من 45 مليون جنيه باليورو، وأودعها في حساب بنكي، من خلال 65 عملية إيداع، منها 64 إيداع تمت عبر موظف بشركته.

كما نفذ المتهم 25 تحويلا خارجيا من تلك الأموال، شملت تحويل أول إلى ألمانيا لشراء سيارة، 24 تحويلا إلى حساباته الشخصية في إسبانيا، بهدف شراء شقة، تأثيثها، وامتلاك فيلا أخرى، استخدم جزءا من الأموال في تغطية نفقات شخصية له ولأسرته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.