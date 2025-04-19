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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يكرّم أعضاء الجودة وقيادات التعليم

الاسكندريه، فيتو
الاسكندريه، فيتو

كرّم الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية،  اليوم السبت، أعضاء الدعم الفني لمكتب الجودة، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في الارتقاء بالمعاهد الأزهرية التي تم ترشيحها لزيارات هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

 

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وأشاد بالدور الفعال الذي يقوم به مكتب الجودة والاعتماد، بقيادة  ابتسام درويش، مدير إدارة الجودة، مشيرًا إلى إسهاماتهم البارزة في دعم العملية التعليمية وتحقيق معايير التميز المؤسسي.

كما شمل التكريم قيادات التعليم بالمنطقة، إلى جانب عدد من الإدارات المعنية، وذلك تقديرًا لدورهم في دعم وتجهيز روضتي معهد الفتح المبين بإدارة وسط، ومعهد النور بإدارة شرق، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية متكاملة تليق بأبناء الأزهر الشريف.

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لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بالمعاهد الأزهرية الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة

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