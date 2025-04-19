شوط أول سلبي بين أتليتكو مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

تعادل فريق أتلتيكو مدريد مع نظيره لاس بالماس سلبيا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب "دي جران كاناريا"، في الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

تشكيل أتليتكو مدريد ضد لاس بالماس

أوبلاك، خيمينيز، يورينتى، جالان، لو نورماند، كالاجير، كوكى، باريوس، جوليانو، سورلوث، وجوليان ألفاريز.

ترتيب لاس بالماس وأتليتكو مدريد

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

بينما يأتى لاس بالماس فى المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة فقط من إجمالي 31 مباراة خاضها فى الليجا هذا الموسم.

برشلونة يخطف فوزا مثيرا من سيلتا فيجو بنتيجة 3/4 في الدوري الإسباني

وفي نفس الجولة انتهت مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بنتيجة 4-3 للبرسا، في المباراة التي جرت اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة، فيران توريس وداني أولمو ورافينيا هدفين منهم هدف في الدقيقة 90+8 من ضربة جزاء، بينما أحرز بورخا إيجليسياس هاتريك لفريقه سيلتا فيجو

ترتيب برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا

وسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل زيادة الضغط على ريال مدريد، حيث رفع بذلك الفارق إلى 7 نقاط في الصدارة.

يأتي ذلك قبل الموقعة القوية للفريق الملكي، غدا الأحد، أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سانتياجو برنابيو بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل رشلونة المركز الأول برصيد 73 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة بـ66 نقطة، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السابع بـ43 نقطة.

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