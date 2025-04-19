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رياضة

منتخب 20 سنة يتعادل مع الجونة 1-1 استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

مباراة منتخب الشباب
مباراة منتخب الشباب والجونة، فيتو

تعادل المنتخب الوطني تحت 20 سنة مع الفريق الأول بنادى الجونة 1-1 اليوم باستاد بتروسبورت  فى إطار استعداداته للمشاركة  فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري  إلى 18 مايو المقبل وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم المقبلة فى تشيلي.

 

مباراة منتخب الشباب والجونة 

تقدم للمنتخب الوطني محمد سمير فى الدقيقة الثامنة وتعادل الجونة فى الدقيقة 45.. وقام الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار المباراة، حيث بدأ بتشكيل ضم:عبد المنعم تامر فى حراسة المرمى ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومؤمن شريف فى خط الدفاع وأحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا فى خط الوسط وعمر خضر وأحمد شرف ومهند محمد فى الهجوم وتم مشاركة كلا من: محمد زعلوك ومحمد إبراهيم ومحمود لبيب وأحمد وحيد وعمر أسامة وعموري فى الشوط الثاني.

ويقيم المنتخب معسكرا مغلقا بمشروع المنتخبات الوطنية منذ إعلان الجهاز الفني للقائمة المشاركة بالبطولة الإفريقية، ويستمر  المعسكر المغلق لحين موعد لقاء الافتتاح بين مصر وجنوب أفريقيا يوم 27 أبريل باستاد القاهرة الدولى بعدها ينقل المنتخب معسكره إلى الإسماعيلية لأداء باقي مبارياته فى البطولة بالمجموعة الأولى التي تضم: مصر وجنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

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