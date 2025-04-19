بيان عاجل من الصحة بشأن سلسلة محلات بلبن

أصدرت وزارة الصحة بيان بشأن سلسلة محلات بلبن والمحلات التابعة لها.

حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية

وقالت وزارة الصحة إن الفرق الرقابية المعنية خلال الأيام الماضية قامت بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت) محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وذلك فى اطار العمل الدورى لقطاع الطب الوقائى وادارة مراقبة الاغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.



وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر

وفى هذا السياق تم تنفيذ عدد (232) مرور رقابى على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وكميات اخرى منتهية الصلاحية كما تبين انه يوجد عدد (122) منشأه غير مرخصة، كما تم سحب عدد (437) عينة من تلك السلسلة تبين ان نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة، كما تم اعدام عدد (697) كيلو من اغذية متنوعة و(70) لتر مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها فى الخواص الطبيعية، كما تم تحرير (387) محضر لاسباب تتعلق بنقص فى الاشتراطات الصحية او عدم حمل شهادات صحية مع المستغليين بالاغذية مما ترتب عليه اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بالايقاف المؤقت للنشاط لحين تلافى المخالفات الصحية والادارية وذلك من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الادارية المعنية بالمحليات فى مختلف المحافظات.

وتجدر الاشارة الى انه وبتاريخ 6-4-2025 قام الدكتور رئيس هيئة سلامة الغذاء بعقد اجتماع مع احد مالكى العلامة التجارية (بلبن) وفريق من الفنيين العاملين بها وتم عرض الاجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم سواء فى مصانعهم او فى منافذ البيع الخاصة بهم ولكن لم يتم الاستجابة تجاه اتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الاجراءات.



في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تم التواصل مع مالكى السلسة لعقد اجتماع تنسيقى لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط فى حال توفيق وتصحيح الأوضاع فى أقرب وقت.

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