تفاصيل جديدة في أزمة الزمالك وزيزو.. النادي يخطر اللاعب بالتحقيق معه اليوم والأخير يرفض الحضور.. وهكذا رد مسئولو القلعة البيضاء بالأرقام على مشكلة المستحقات

في ظل تصاعد الأزمة بين نادي الزمالك ولاعبه أحمد مصطفى زيزو، تُكشف تفاصيل جديدة حول الخلافات المالية والإدارية التي تهدد بإنهاء العلاقة بين الطرفين والتي تستعرضها «فيتو» خلال السطور التالية.

الزمالك يُخطر زيزو بالتحقيق ويُخاطب اتحاد الكرة

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى أحمد مصطفى «زيزو»، يُخطره فيه بموعد التحقيق المقرر اليوم السبت، بسبب تغيبه عن التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجاري، دون إذن مسبق، كما تم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بتغيب اللاعب، مؤكدًا أن هذا السلوك يُعد مخالفة لبنود العقد واللوائح المنظمة.

زيزو يرفض الحضور ومصادر تؤكد تغيبه

أكدت مصادر مقربة من اللاعب أن زيزو لن يحضر جلسة التحقيق، متمسكًا بموقفه في ظل الأزمة الحالية مع إدارة النادي.

يأتي ذلك بعد أن أرسل اللاعب إنذارًا للزمالك يطالب فيه بمستحقاته المتأخرة، والتي يزعم أنها تُقدّر بـ73 مليون جنيه.

الزمالك ينفي المس تحقات المزعومة ويكشف التفاصيل

نفى مصدر داخل نادي الزمالك صحة ما يُتداول بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب أحمد مصطفى «زيزو»، مؤكدًا أن قيمة عقد اللاعب تبلغ 55 مليون جنيه صافيًا، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.

وشدّد المصدر، على أن إجمالي قيمة العقد شاملة الضرائب والرسوم تصل إلى 84 مليون جنيه، وهو ما تم تدوينه في البند الأول من العقد كإجمالي لقيمة العقد عن المواسم الثلاثة.

وأوضح المصدر أن اللاعب يتقاضى 15 مليون جنيه صافيًا في الموسم الأول، و20 مليون جنيه صافيًا في كل من الموسم الثاني والثالث، وذلك حسب ما ورد في البند الثامن من الشروط الخاصة، والذي يضمن حصول اللاعب على القيمة الصافية بعد خصم الضرائب والرسوم، حفاظًا على حقوقه في حال حدوث أي زيادات مستقبلية في نسب الضرائب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب ووكيله يحاولان إثارة البلبلة، حيث يطالب اللاعب باعتبار البند الثامن بمثابة «بونص»، وهو ما ورد في خطابه، متغافلًا أن هذا البند مجرد توضيح لقيمة العقد الإجمالية بعد الضرائب، وليس بندًا منفصلًا للمكافآت.

وشدّد على أن المستحقات المتأخرة للاعب لدى الزمالك عن الموسم الأخير تبلغ 9 ملايين جنيه، قبل استقطاع الضرائب، ونسبة المشاركة، والعوائد الإعلانية التي أبرمها اللاعب والتي يحق للنادي منها نسبة 20%. كما سيتم استقطاع مبالغ مالية نتيجة غيابات اللاعب المتكررة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المبلغ سيظل معلقًا لحين البت فيه من قبل الجهات المختصة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

أزمة تتفاقم ومصير مجهول

مع تمسك كل طرف بموقفه، تتفاقم الأزمة بين الزمالك وزيزو، مما يُنذر بتصعيد قد يصل إلى فسخ التعاقد أو اللجوء إلى الجهات القضائية، ويبقى السؤال: هل ستُحل الأزمة وديًا أم ستتخذ مسارًا قانونيًا؟

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