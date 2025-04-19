أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض لا يقل عن 10 جنيهات في 7 أصناف وارتفاع البلطي والبوري

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك اليوم، فيتو

أبرز التحركات في سعر الأسماك اليوم

ووفق آخر تحديث في أسعار الأسماك بسوق العبور، انخفضت سعر كل مكرونة خليجي نحو 15 جنيهًا، سمك موسى نحو 10 جنيهات، السبيط نحو 10 جنيهات.

كما انخفض سعر مرجان وسط نحو 10 جنيهات، بربون ممتاز نحو 20 جنيهًا، الدنيس نحو 15 جنيهًا، جمبري جامبو نحو 20 جنيهًا.

فيما ارتفع سعر البلطي من جنيهين إلى 3 جنيهات حسب الحجم، البوري حجم وسط نحو 10 جنيهات.

أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، في السطور التالية:

أسعار السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 76 إلى 82 جنيهًا.

البلطي ممتاز من 76 إلى 82 جنيهًا. تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك

تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 210 إلى 350 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم، فيتو

تراوح سعر كيلو السبيط، من 210 إلى 350 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم، فيتو

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

تراوحت أسعار الجمبري الجامبو من 580 جنيها إلى 680 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم، فيتو

سعر السمك

تراوح سعر البوري حجم كبير من 200 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.

تراوح سعر البوري حجم وسط من 110 جنيهات إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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