السبت 19 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يناقش مع نظيره السوداني تبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني

وزير العمل ونظيره
وزير العمل ونظيره السوداني،فيتو

التقى وزير العمل محمد جبران، مع نظيره السوداني د. أحمد على عبدالرحمن النور، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد اليوم السبت بالقاهرة.

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وفي كافة المجالات.

وجه وزير العمل السوداني الشكر والتقدير الي القيادة السياسية والشعب المصري على دعمهم للاستقرار والتنمية في  السودان.

واتفق الجانبان على تفعيل التعاون المشترك في كافة مجالات العمل خاصة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجالات التدريب المهني.

واستعرض وزير العمل محمد جبران الجهود المبذولة لتطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي بالكوادر المصرية الماهرة والمدربة.

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