السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برينتفورد يفوز على برايتون 2/4 في الدوري الإنجليزي

برينتفورد، فيتو
برينتفورد، فيتو

حقق فريق برينتفورد فوزا كبيرا على ضيفه برايتون بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، في ملعب جريفين بارك، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف برينتفورد، بريان مبيومو هدفين وويسا ونورجارد، بينما أحرز هدفي برايتون، داني ويلبيك وميتوما.

كما تعرض جواو بيدرو لاعب برايتون للطرد في الدقيقة 61.

فوز مانشستر سيتي على إيفرتون 

فاز فريق مانشستر سيتي علي خصمه إيفرتون بهدفين مقابل لاشيئ، في  المباراة التي اقيمت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية مان سيتي كل من: نيكو أوريلي في الدقيقة 84 وماتيو كوفاسيتش 2+90. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برينتفورد برايتون فريق برينتفورد الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

وست هام يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي

تعادل كريستال بالاس وبورنموث سلبيا في الدوري الإنجليزي

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي

مدرب ليفربول: لا أفكر في التتويج بالدوري الإنجليزي غدا
ads

الأكثر قراءة

استشهاد عقيد بالمرور وإصابة اثنين في حادث أعلى الطريق الدائري

بعد صفقة رأس الحكمة، الحكومة: نستعد لإبرام صفقات مع الكويت وقطر

وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

"محدش يقول مبروك"، تعليق مثير من عضو مجلس الأهلي بعد التعادل مع صن داونز

الفار يلغي هدفا لـ الأحمر، تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز بعد مرور 75 دقيقة

إعلام حوثي: الجيش الأمريكي يستهدف مدينة الحديدة بسلسلة من الغارات

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تزامنا مع عودة العمل به، ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في التشهد .. اعرف رد العلماء

هل عمل كل إنسان متوقف على طبيعته؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية