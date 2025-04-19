برينتفورد يفوز على برايتون 2/4 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق برينتفورد فوزا كبيرا على ضيفه برايتون بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، في ملعب جريفين بارك، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف برينتفورد، بريان مبيومو هدفين وويسا ونورجارد، بينما أحرز هدفي برايتون، داني ويلبيك وميتوما.

كما تعرض جواو بيدرو لاعب برايتون للطرد في الدقيقة 61.

فوز مانشستر سيتي على إيفرتون

فاز فريق مانشستر سيتي علي خصمه إيفرتون بهدفين مقابل لاشيئ، في المباراة التي اقيمت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية مان سيتي كل من: نيكو أوريلي في الدقيقة 84 وماتيو كوفاسيتش 2+90.

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