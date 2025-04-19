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اختتام فعاليات النسخة التاسعة من روبو كاب إيجيبت بمشاركة 100 فريق

اختتام فعاليات النسخة
اختتام فعاليات النسخة التاسعة من روبو كاب إيجيبت، فيتو

اختتمت اليوم فعاليات النسخة التاسعة من مسابقة "روبو كاب إيجيبت" Robo Cup Egypt2025، والتي استمرت على مدار أربعة أيام حافلة بالإثارة والتنافس العلمي،  تحت رعاية  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  بالإسكندرية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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وشهدت المسابقة مشاركة  100 فريقًا  يمثلون نخبة من جامعات ومدارس جمهورية مصر العربية، حيث تنافس 30 فريقًا من الجامعات جنبًا إلى جنب مع 70 فريقًا من طلاب المدارس، ليقدموا أحدث ابتكاراتهم في عالم تصميم وبرمجة الروبوتات.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة كونها مؤهلة لثلاث بطولات دولية، حيث ستتاح الفرصة للفرق المتميزة لتمثيل مصر في البطولة الدولية لكأس الروبوتات بالبرازيل، وبطولة أوروبا المفتوحة بإيطاليا، والبطولة الآسيوية في كل من الصين وماليزيا.

وأقيمت فعاليات الختام  اليوم السبت الموافق 19 أبريل بالمقر الرئيسي للأكاديمية، بحضور   الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق ومستشار رئيس الأكاديمية، والدكتور أسامة إسماعيل، مستشار رئيس الأكاديمية والدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية ولفيف من مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويشار إلى أن مسابقة "روبو كاب إيجيبت" منصة هامة لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تساهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وتفتح لهم آفاقًا واسعة للمساهمة في بناء مستقبل مصر الرقمي.

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الأكاديمية العربية للعلوم مصر العربية مصر الصين

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