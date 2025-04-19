السبت 19 أبريل 2025
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أخبار مصر

تعرف على كليات جامعة السادات الأهلية الجديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو
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تواصل وزارة التعليم العالي نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بـالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجامعات الأهلية المتاحة أمام الطلاب الموسم المقبل

تهدف هذه السلسلة إلى تعريف الرأي العام بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواقعها، والكليات التي تضمها، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي.

تخصصات جامعة السادات الأهلية

وفي هذا السياق، تسلّط الضوء اليوم على جامعة السادات الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتعزيز دورها في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وتضم جامعة مدينة السادات الأهلية 6 كليات

 

 وتشمل: (الحاسبات والذكاء الاصطناعي - التجارة - العلوم - الصيدلة - الطب البيطري - السياحة والفنادق).

 

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

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