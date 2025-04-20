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سياسة

خبير استراتيجى: فيديو هدم الأقصى يثبت أن الحديث عن سلام بين العرب وإسرائيل مجرد أوهام

د. رفعت سيد أحمد،
د. رفعت سيد أحمد، فيتو

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن ما نشر بالمواقع العبرية بشأن محاولات هدم المسجد الأقصى من قبل المتطرفين الإسرائيليين كشف أن المخطط الإسرائيلي بات واضحا، وأن هناك نوايا من جانب المتطرفين وغير المتطرفين لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم.

النوايا الإسرائيلية منذ عام 48

وأكد د. رفعت أحمد، فى تصريح لـ"فيتو"، أن الفيديو الذى يتم تداوله بشأن هدم المسجد الأقصى، أكد  النوايا الإسرائيلية منذ عام 48 وحتى اليوم، وهذا يثبت أن الحديث عن إقامة دولتين؛ إسرائيلية وفلسطينية، أو أن الحديث عن سلام بين العرب وإسرائيل هو مجرد أوهام والحديث عن وجود ضغوط أمريكية هو أوهام أيضا، والحديث عن مفاوضات للوصول إلى حل سلمي وإقامة الدولتين، محض هراء، وبالتالي نحن نعيش في أوهام تساق لنا عن طريق الدعاية الأمريكية والإسرائيلية، والعرب المناصرين لـأمريكا وإسرائيل.
 

 

إسرائيل لا تريد سلاما بل تريد فلسطين كلها

وواصل حديثه، قائلا: إن الحقيقة الثابتة أن إسرائيل لا تريد سلاما، فهم يريدون فلسطين كلها والمحيط العربي كاملا، وهذا ما أثبتته الجرائم الإسرائيلية عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، فما حدث يؤكد هذه الحقيقة، ويكشف هذه النية.. مؤكدا أن الاحتلال يريد دولة من النيل للفرات، واحتلال شمال الكويت والسعودية واستهداف غزة وليس  حماس، ووضع سوريا تحت إدارة الشرع، وليس إدارة عربية مستقلة.

وتابع: النوايا الإسرائيلية واضحة وظاهرة، وبالتالي المطلوب اتحاد الشعوب العربية للدفاع عن المسجد الأقصى قبل هدمه، خاصة أن الذي يغري إسرائيل بالتمادي حالة الضعف العربى، وعلى الشعوب والجيوش العربية أن تدرك ذلك، ولابد من مد المقاومة الفلسطينية بالسلاح والمال.

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المسجد الأقصى هدم المسجد الاقصي المخطط الاسرائيلى حماس الدول العربية

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