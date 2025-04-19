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أخبار مصر

البترول والثروة المعدنية تعلن تشغيل أول حفار بحقول غارب

وزارة البترول والثروة
وزارة البترول والثروة المعدنية

 أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن بدء الشركة العامة للبترول تشغيل أول حفار حديث من بين ثلاثة حفارات حديثة، بقدرة ألف حصان، تم توفيرها من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، لتكثيف أعمال حفر آبار الإنتاج البترولي في حقول غارب بالصحراء الشرقية.

 

خطة الوزارة لرفع الإنتاج وتقليل الاستيراد 

 تأتي هذه الخطوة في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة لرفع معدلات الإنتاج، وذلك بمتابعة مستمرة من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، دعما لجهود الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة وتعظيم الاستفادة من  قدراتها، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

 

وأوضح المهندس محمد عبدالمجيد رئيس الشركة العامة للبترول في تقرير إلى الوزارة وهيئة البترول لمتابعة مستجدات الأعمال أن الحفارات الجديدة تتميز بكفاءة تشغيلية عالية وسرعة إنجاز الآبار إلى جانب سهولة الحركة بين المواقع وبتكلفة أقل، وهو ما يسهم في تنفيذ الخطط بأعلى كفاءة وبأساليب اقتصادية.

 

خطة البترول لحفر 75 بئرا خلال 12 شهرا

 وأضاف أن الشركة تنفذ حاليا برنامج حفر مكثف بدعم ومتابعة من الهيئة المصرية العامة للبترول، يستهدف حفر 75 بئرًا خلال 12 شهرًا في حقول غارب، لإضافة نحو 7500 برميل يوميًا ورفع إجمالي الإنتاج منها إلى 9000 برميل يوميًا بسواعد مهندسي وفنيي الشركة العامة للبترول.

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