استعدادات الجيزة لاحتفالات شم النسيم والقيامة المجيد.. إجراءات مشددة وتأمين شامل للمواطنين.. وتوجيهات بتوفير أمصال التسمم الغذائي بالمستشفيات

مع اقتراب أعياد شم النسيم والقيامة المجيد، تتأهب محافظة الجيزة بكامل أجهزتها لاستقبال آلاف المواطنين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع السياحية والدينية، في مشهد سنوي متكرر، يلتقي فيه عبق الربيع بقدسية الأعياد، تتحول فيه الجيزة إلى خلية نحل تعمل دون توقف لضمان تأمين الاحتفالات وتوفير بيئة آمنة وصحية تليق بأبناء المحافظة وزوارها.

وبين خطط النظافة، وتأمين الكنائس، وحملات التموين والرقابة الصحية، تأتي توجيهات المحافظ المهندس عادل النجار لتضع الخطوط العريضة لاستعدادات موسعة، لم تترك جانبًا من جوانب الحياة اليومية إلا وتناولته بالتركيز والتشديد، بما في ذلك الخبز، والمياه، والإنارة، وحتى إشغالات الطرق.

في هذا التحقيق الصحفي، نرصد كيف تستعد محافظة الجيزة لاستقبال الأعياد، وما هي خططها لتأمين المواطنين وضمان سلامتهم خلال احتفالاتهم؟

الاجتماع الحاسم: "كل واحد فيكم محافظ في مكانه"

وفي اجتماع موسع حضره رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، تحدث المحافظ بصراحة شديدة، مشددًا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع الجهات المعنية. وكان من أبرز تصريحاته خلال الاجتماع: "كل واحد فيكم محافظ في مكانه"، وهي عبارة ليست مجرد تحفيز، بل رسالة واضحة بأن المسئولية جماعية وأن الأداء الميداني ومتابعة الخدمات لم تعد رفاهية، بل جزء أساسي من واجبات كل مسؤول محلي.

خطة شاملة لتأمين الكنائس والمرافق العامة

ركز المحافظ في توجيهاته على ضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين الكنائس، خاصة في ظل احتفالات القيامة المجيد، مع مراجعة حالة أعمدة الإنارة المحيطة بها، وضمان عدم وجود أي إشغالات قد تعيق الحركة أو تؤثر على الأمن العام.

ووجه أيضًا بتكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، بما يعكس احترامًا لقدسية المناسبة ويوفر بيئة حضارية للمواطنين والمصلين.

نظافة المدينة مسؤولية لا تنتهي

وفي توجيه آخر لا يقل أهمية، شدد المحافظ على رفع كفاءة النظافة العامة في الشوارع، والميادين، والحدائق، ومناطق التجمعات، مؤكدًا ضرورة منع تراكم المخلفات، خاصة في أماكن التنزه والاحتفالات.

كما كلّف هيئة النظافة والتجميل بإلزام المحال التجارية بوضع صناديق قمامة موحدة أمام واجهاتها، منعًا لتشويه المظهر الحضاري للمدينة، وبما يساعد في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية خلال هذه الفترة.

المسطحات الخضراء جاهزة لاستقبال المواطنين

وجزء من خطة الاحتفال تمثل في تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء لاستقبال المواطنين خلال يوم شم النسيم، مع توفير مقاعد، وتنسيق المناظر الطبيعية، ومتابعة دورية من مسؤولي الأحياء لهذه المساحات، حتى تكون على مستوى الحدث.

الصحة في قلب المشهد تأمين طبي كامل

ولم يكن قطاع الصحة بعيدًا عن هذه الاستعدادات، حيث أمر المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير: أدوية الطوارئ، أمصال التسمم الغذائي، أكياس الدم ومشتقاته، فرق الانتشار السريع، والعيادات المتنقلة

وشدد على تكثيف الرقابة الصحية على مصانع ومحال بيع الأسماك المملحة، خاصة الفسيخ والرنجة، التي يُقبل عليها المصريون خلال شم النسيم، لتفادي أي حالات تسمم قد تُفسد فرحة الأعياد.

رقابة مشددة على الأسواق والمخابز

وشملت الخطة أيضًا حملات تموينية بالتعاون مع مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري على: الأسواق العامة، منافذ بيع اللحوم والأسماك المدخنة، والمحال التجارية، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالتسعيرة الرسمية، لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

كما تم تكليف الجهات المعنية بمراقبة المخابز البلدية والسياحية، لضمان جودة الخبز والنظافة العامة للمعدات، وتقديم منتجات مطابقة للمواصفات.

وكان الجانب الإسعافي حاضرًا بقوة، حيث تم رفع جاهزية نقاط الإسعاف، وتوزيع سيارات الإسعاف في المناطق القريبة من التجمعات الجماهيرية، مع جاهزية غرفة التحكم الرئيسية للتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري.

المواصلات تحت المراقبة

وفي إطار ضبط حركة التنقل، شدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية على مواقف السيارات للتأكد من: التزام السائقين بتعريفة الركوب، ووجود استيكرات توضح خطوط السير والأسعار الرسمية، ومنع استغلال المواطنين خلال أوقات الذروة.

غرفة العمليات على مدار الساعة

كما وجه المحافظ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمتابعة البلاغات الواردة على مدار الساعة، والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع غرف العمليات التابعة للأحياء والمراكز، لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف طارئ.

ولم يكن تقييم الأداء غائبًا عن الاجتماع، بل أكد المحافظ ضرورة تقييم أداء نواب رؤساء الأحياء والمراكز بصفة مستمرة، مشددًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. فمن يثبت كفاءته في إدارة موقعه، يُكرّم ويُشجع، أما من يتخاذل، فيتم استبعاده على الفور.

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