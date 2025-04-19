وزير العمل يناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة

التقى وزير العمل محمد جبران، مع نظيره القطري، علي بن صميخ المري، اليوم السبت، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتباحث الوزيران تفعيل سبل التعاون من خلال اللجنة المشتركة في ملفات التشغيل وتنقل الأيدي العاملة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة للربط الإلكتروني بين البلدين لضمان توفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة إلى سوق العمل القطري.

أكد جبران أن وزارة العمل المصرية لديها قاعدة بيانات تضم عمالة مصرية في كافة المجالات.

وأوضح أن تجربة الربط الإلكتروني مع بعض البلدان العربية كانت نموذج يُحتذى به،في تنقل الأيدي العاملة.. وتسعى وزارة العمل خلال هذه الفترة على تطبيق منظومة الربط الإلكتروني مع كافة البلدان.

واتفق الجانبان على التنسيق في كافة المحافل العربية والدولية بشأن قضايا العمل ذات الإهتمام المشترك.

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