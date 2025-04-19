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رياضة

الدوري الإسباني، تعادل برشلونة وسيلتا فيجو 1/1 في الشوط الأول

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بنتيجة 1/1، في المباراة التي تجري اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل فيران توريس هدف برشلونة في الدقيقة 12، بينما أحرز بورخا إيجليسياس هدف سيلتا فيجو في الدقيقة 15.

 

ترتيب برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل زيادة الضغط على ريال مدريد، حيث سيرفع بذلك الفارق إلى 7 نقاط في الصدارة.

يأتي ذلك قبل الموقعة القوية للفريق الملكي، غدا الأحد، أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سانتياجو برنابيو بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 70 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة بـ66 نقطة، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السابع بـ43 نقطة.

تشكيل برشلونة ضد سيلتا فيجو

ودفع فليك بثلاثي هجومي، مكون من: فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، بينما يتواجد لامين يامال على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل برشلونة كاملا، كالآتي:

تشيزني - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - فرينكي دي يونج - بيدري - فيرمين لوبيز - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - رافينيا.

تشكيل سيلتا فيجو أمام برشلونة 

وعلى الجانب الآخر، ضم تشكيل سيلتا فيجو، كالآتي:

جوايتا - ماركوس ألونسو - سيرجيو كارييرا - لاجو - خافيير رودريجيز - بيلتران - إلياكس كوروما - إيكر لوسادو - ويليوت سويدبرج - بورخا إيجليسياس - بابلو دوران.

 

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