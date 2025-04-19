مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بالدوري الانجليزي، يترقب عشاق البريميرليج اللقاء المهم بين مانشستر سيتي وإيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي أمام ايفرتون بالدوري الانجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

تشكيل إيفرتون

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تنطلق مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

مانشستر سيتي تفوق تسويقيا على إيفرتون



وفقًُا موقع ترانسفير ماركت العالمي، فإن القيمة السوقية لفريق مانشستر سيتي تبلغ 1.31 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة إيفرتون 365.10 مليون يورو، ويعد النرويجي هالاند هداف السيتي، والذي يغيب عن المباريات للإصابة، هو الأغلي بين صفوف الفريقين بـ200 مليون يورو.

وكان إيفرتون تفوق على نوتنجهام فورست بهدف دون رد في الجولة الماضية، ويأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتي مثلما حدث في مواجهة الدور الأول بين الفريقين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



فيما يسعى عمر مرموش إلى مواصلة التألق مع السيتي الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، إذ نجح "الأمير المصري"، كما يلقب" في تسجيل 6 أهداف وتمرية حاسمة خلال المشاركة فى 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، إضافة إلى هدف آخر في بطولة كأس الاتحاد.

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي



وأحرز عمر مرموش 7 أهداف مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي إلى جانب تقديمه تمريرة حاسمة وحيدة فى 14 مباراة بكل البطولات، إذ سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى نيوكاسل يونايتد، وهدفا فى شباك برايتون، وهدفا أمام ليستر سيتي وهدفا آخر أمام كريستال بالاس، بينما سجل هدفًا فى شباك بورنموث ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وإيفرتون هذا الموسم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الخامس برصيد 55 نقطة، حيث يقاتل بكل قوة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم في حين أن إيفرتون لديه 38 نقطة ويحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

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