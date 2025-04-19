السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكة الحديد تشكل لجنة لدراسة جداول التشغيل وقطارات المصايف

قطار
قطار

 شكلت الهيئة القومية للسكك الحديدية، لجنة لدراسة جداول التشغيل مع دخول الصيف واقتراب إجازة نهاية العام، وما تشهده من إقبال على القطارات المتجهة إلى المصايف مثل مطروح والإسكندرية. 

لجنة لدراسة جداول التشغيل 

 ومن المقرر أن تقوم السكك الحديدية خلال الفترة القادمة بتشغيل قطارات جديدة على خطوط مطروح بالإضافة إلى تشغيل خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى حينها.

على صعيد آخر قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بالتنسيق مع هندسة السكة والتشغيل لبدء تقديم خدمات جديدة على خط الإسكندرية مع اقتراب إجازة نهاية العام وما تشهده من إقبال على قطارات المصايف.

 

تعديل مواعيد بعض قطارات السكك الحديدية بسبب المصايف 

 وتأتي هذه الخطوة في إطار عمليات التحديث والتطوير المستمر التى تقوم بها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وقررت الهيئة تعديل تركيب قطارى 923 / 902 القاهرة / الإسكندرية والعكس بعربات أسبانى مطور، كما تقرر اعتبارًا من يوم الـ30 من أبريل الجاري تعديل تركيب قطار 923 القاهرة / الإسكندرية بتركيب 11 عربات أسبانى مطور وبنفس جدوله الحالى، وكذلك اعتبارًا الأول من مايو المقبل تعديل تركيب قطار 902 الإسكندرية / القاهرة بنفس التركيب الوارد به قطار 923 وبنفس جدوله الحالى.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية لسكك حديد مصر

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

وزير النقل يتابع تشغيل المترو ويشدد على رفع مستوى الخدمات

ads

الأكثر قراءة

الصحة: جودة عواد فتح عيادته رغم قرار نقابة الأطباء بوقفه عن مزاولة المهنة

الفار يلغي هدفا لـ الأحمر، تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز بعد مرور 75 دقيقة

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

انطلاق فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك "نسور الحضارة 2025" (صور)

الأهلي يحقق رقما مميزا لأول مرة أمام صن داونز

بعد تأخر الحكومة في إعداده، مصير تعديل قانون الإيجار القديم أمام النواب

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نصائح مهمة قبل شراء الفسيخ والرنجة في شم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عمل كل إنسان متوقف على طبيعته؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المجددون، عبد الرحمن بن خلدون "مؤسس علم الاجتماع وإمام التاريخ"

المزيد
الجريدة الرسمية