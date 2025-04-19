رئيس الأكاديمية العربية يبحث تطوير الموانئ وسلاسل الإمداد وتبادل الخبرات

عقد الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لقاءً بمقر وزارة النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية، حيث كان في استقباله خالد الشرقاوي الكاتب العام للوزارة، ممثلًا لمعالي عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك.

خطط التعاون بين الأكاديمية البحرية والمغرب

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات والتدريب المتخصص وبناء القدرات، إضافة إلى إمكانية تبادل الخبرات والدعم الفني في المجالات المرتبطة بتطوير الموانئ وسلاسل الإمداد.

تطوير الموانئ وسلاسل الإمداد

كما استعرض رئيس الأكاديمية خلال اللقاء أبرز إنجازات الأكاديمية وخبراتها المتراكمة في دعم قطاع النقل واللوجستيات عربيًا، مشيرًا إلى استعداد الأكاديمية لتقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الكوادر المغربية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، ثمّن خالد الشرقاوي هذه المبادرة، مشيدًا بدور الأكاديمية كصرح عربي متميز في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، ومؤكدًا اهتمام وزارة النقل واللوجستيك بتطوير أطر التعاون مع الأكاديمية بما يواكب المتغيرات الحديثة في قطاع النقل ويدعم التوجهات الاستراتيجية للمملكة.

وضم الوفد المرافق لرئيس الأكاديمية، كل من الدكتور علاء محمود مرسي عميد معهد تدريب الموانئ ومركز البحوث والاستشارات والمستشارة نجاة المرابي وإيهاب حمدي مساعد العميد للشؤون المالية والإدارية.

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