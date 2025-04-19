السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 40 ألف طن بضائع و780 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تداول 40 ألف طن بضائع
تداول 40 ألف طن بضائع و780 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
ads

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 40 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 780 شاحنة و70 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 343 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 437 شاحنة و15 سيارة. 
 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SEIYO HAROMONY على متنها 29000 طن ألومنيوم قادمة من إندونيسيا، واستقبال أيضا السفينتين سينا وأمل  بينما تغادر السفينة الحرية 2، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2  وغادرت العبارتين سينا وأمل.

كما تم تداول 3700 طن بضائع، 370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمس سفن وهي أيلة، كوين نفرتيتي،عمان، أور والحسين.

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SEA WAVE2 متجهة الي جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2530 راكبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر موانئ البحر الاحمر أ موانئ البحر الأحمر ميناء بورتوفيق مركز الاعلام يئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع

مواد متعلقة

بسبب المصايف، إجراء جديد من السكك الحديدية على خط الإسكندرية

وزير النقل يتابع تدشين خدمة جديدة على خطى السادات وإيتاي البارود

اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خط إيتاي البارود - السادات

تشكيل لجنة لبدء خطوات جديدة تخص الأتوبيس الترددي

السكك الحديدية تخطر هندسة التشغيل بتعديلات جديدة غدا

السكك الحديدية تكشف حقيقة حريق أحد القطارات

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم لهذا السبب

وزير النقل ونظيره السعودي يتفقدان مشروع نيوم

ads

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار في مصر صباح اليوم السبت

"مكافحة الإدمان" يوضح حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي يشمل كل فئات الشعب

القومي للبحوث يوضح مخاطر تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم (فيديو)

7 خطوات لاستخراج بدل فاقد لكارت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائلهما وكيفية أدائهما والفرق بينهما، كل ما تريد معرفته عن الحج والعمرة

«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو»، محمد سيد طنطاوي يوضح المقصود بالعداوة وأطرافها

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

المزيد
الجريدة الرسمية