تداول 40 ألف طن بضائع و780 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 40 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 780 شاحنة و70 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 343 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 437 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SEIYO HAROMONY على متنها 29000 طن ألومنيوم قادمة من إندونيسيا، واستقبال أيضا السفينتين سينا وأمل بينما تغادر السفينة الحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 وغادرت العبارتين سينا وأمل.

كما تم تداول 3700 طن بضائع، 370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمس سفن وهي أيلة، كوين نفرتيتي،عمان، أور والحسين.

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SEA WAVE2 متجهة الي جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2530 راكبا.

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