وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت، احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والتي ترأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

تقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد

وقدمت وزيرة التنمية المحلية التهنئة إلى القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد والدكتور سامح موريس راعي الكنيسة وقيادات الطائفة الانجيلية في مصر بمناسبة عيد القيامة.

وأعربت عوض عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركات، داعية الله أن يرزق مصر الغالية الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

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