السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

جانب من الاحتفالية،
جانب من الاحتفالية، فيتو

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت، احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والتي ترأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

 

رسالة الرئيس السيسي للبابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد

رئيس الإنجيلية في احتفال عيد القيامة: مصر نموذج للتماسك الوطني ونشكر الرئيس السيسي

 

تقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد

وقدمت وزيرة التنمية المحلية التهنئة إلى القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد والدكتور سامح موريس راعي الكنيسة وقيادات الطائفة الانجيلية في مصر بمناسبة عيد القيامة.

وأعربت عوض عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر  بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركات، داعية الله أن يرزق مصر الغالية الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالية الطائفة الانجيلية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر قيادات الطائفة الإنجيلية

مواد متعلقة

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا، بث مباشر لحظة بلحظة

الأهلي يبحث عن الهدف الأول في شباك صن داونز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا 2025

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

بعد تأخر الحكومة في إعداده، مصير تعديل قانون الإيجار القديم أمام النواب

مفاجآت في الهجوم، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من يكسر التعادل بين الأهلي وصن داونز؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المجددون، عبد الرحمن بن خلدون "مؤسس علم الاجتماع وإمام التاريخ"

فضائلهما وكيفية أدائهما والفرق بينهما، كل ما تريد معرفته عن الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية