رئيس الإنجيلية في احتفال عيد القيامة: مصر نموذج للتماسك الوطني ونشكر الرئيس السيسي

شهدت الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالها بعيد القيامة المجيد لعام 2025، في أجواء سادها الفرح الروحي وروح الوحدة الوطنية، بحضور نخبة من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة.

وألقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كلمة وجّه خلالها الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة، مثمنًا دعمهم المتواصل لقيم المواطنة وتعزيز التلاحم الوطني.

وفي مستهل كلمته، عبّر القس أندريه زكي عن امتنانه للرئيس السيسي على تهنئته بمناسبة العيد، والتي نقلها السيد حسام زعتر، أمين رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن رسائل التهنئة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتماسك المجتمعي والتنوع الديني في مصر. كما أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس في الحفاظ على استقرار الوطن رغم التحديات الإقليمية والدولية.

ووجّه القس زكي التحية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أناب السيد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال، كما توجّه بالشكر لعدد كبير من القيادات التنفيذية والتشريعية والدينية الذين شاركوا بالحضور أو أرسلوا برقيات تهنئة.

رموز الدولة يشاركون بالتهنئة والحضور

وشهد الاحتفال مشاركة واسعة من رموز الدولة، من أبرزهم المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب قيادات المؤسسة القضائية والعسكرية، أبرزهم الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع (أناب اللواء محمد علي سيد)، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية (أناب اللواء جعفر عمران)، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة (أناب اللواء رانيا غريب والعقيد محمد رضوان).

كما أناب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور محمد أبو زيد الأمير لحضور الاحتفال، في تأكيد جديد على عمق العلاقة بين المؤسسات الدينية. كما أناب قداسة البابا تواضروس الثاني كلًا من نيافة الأنبا إكليمندس، القمص سرجيوس سرجيوس، والدكتور جرجس صالح.

حضور وزاري ومحافظون من مختلف المحافظات

وشارك في الحفل عدد من الوزراء، من أبرزهم: الدكتورة ياسمين فؤاد (البيئة)، الدكتور أشرف صبحي (الشباب والرياضة)، المستشار محمود فوزي (الشؤون النيابية)، الدكتورة منال عوض (التنمية المحلية)، الدكتور سامح الحفني (الطيران المدني)، الدكتور علاء الدين فاروق (الزراعة)، المهندس محمد جبران (العمل)، والدكتورة مايا مرسي (التضامن الاجتماعي). كما حضر السيد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والأستاذ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وشهد الحفل مشاركة عدد من المحافظين، من بينهم محافظي بني سويف، القليوبية، دمياط، الشرقية، الإسكندرية، والبحيرة، سواء بالحضور الشخصي أو من خلال مندوبيهم.

شخصيات دبلوماسية وإعلامية وحقوقية

وحضر الاحتفال عدد من الشخصيات الدبلوماسية، من بينهم السفيرة هيرو مصطفى (سفيرة الولايات المتحدة)، والسفير أمجد العضايلة (سفير الأردن)، إلى جانب سفراء آخرين وممثلين عن السفارات الأجنبية. كما شاركت المستشارة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إضافة إلى نقيب السادة الأشراف، ونقباء المهن المختلفة.

وشهدت المناسبة حضورًا لافتًا من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع، منهم أكرم القصاص (اليوم السابع)، علاء الغطريفي (المصري اليوم)، عماد الدين حسين (الشروق)، نشأت الديهي (TEN)، ونائلة فاروق (رئيسة التليفزيون المصري)، وغيرهم.

كما شارك ممثلو الطوائف المسيحية المختلفة، إلى جانب قيادات من الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

شكر خاص ورسالة وطنية

في ختام كلمته، عبّر القس أندريه زكي عن شكره لرجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية على تأمين الاحتفال، ووجّه تحية خاصة إلى كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وراعيها الدكتور القس يوسف سمير، إلى جانب منتدى حوار الثقافات، وفريق الحياة الأفضل، والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر.

كما ثمّن التغطية الإعلامية المميزة من عدد من القنوات التليفزيونية، منها القناة الأولى، DMC، TEN، صدى البلد، الكرمة، الكرازة، وغيرها.

وختم القس زكي كلمته مؤكدًا أن "احتفال هذا العام يُجسد روح القيامة كدعوة للحياة الجديدة، والأمل، والتجدد، وأن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في التماسك الوطني وقبول الآخر".

واختتم حديثه قائلًا: "شكرًا لكل من شرفنا بالحضور أو أرسل تهنئة. وكل عام ومصرنا الحبيبة بخير وسلام."

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