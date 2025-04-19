القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوق لعام 2025

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة؛ وأمانة الدكتور أشرف العزازي، عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة (النيل – التقديرية – التفوق)، والتي سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه القادم.

جوائز الدولة للتفوق



وتأتي القائمة القصيرة لنيل جوائز الدولة للتفوق

في مجال الفنون؛ وتتضمن جائزتين قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه وميدالية فضية؛ وتم ترشيح:

د عصام دوريش

المرحومة مشيرة عيسى

د نازلى مدكور

د هناء الضاحى

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في مجال الآداب؛ وتتضمن جائزتين قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه وميدالية فضية؛ وتم ترشيح:

د. خالد أبو الليل

الشاعر فولاذ عبد الأنور

الشاعر محمد عزت الطيري

د. مسعود شومان

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في مجال العلوم الاجتماعية؛ وتتضمن ثلاث جوائز قيمة كل جائزة منها 100 ألف جنيه وميدالية فضية؛ وتم ترشيح:

د/ رانيا مصطفى محمد عبد الواحد

د/ رمضان بطيخ

د/ سامح فوزي

د/ عبير عبد الرحمن محروس

د/ عطية الطنطاوي

د/ نهلة إمام



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