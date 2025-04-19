كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام هايدنهايم بالدوري الألماني

الدوري الألماني، أعلن فينسنت كومباني، المدير لبايرن ميونخ، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره هايدنهايم، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ

ويستأنف فريق بايرن ميونخ مشواره في بطولة الدوري الألماني، وذلك بعد الخروج المؤلم من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام إنتر ميلان بنتيجة 3-4 في مجموع المباراتين.

ويدخل بايرن ميونخ بقيادة مدربه فينسنت كومباني، المباراة على أمل استعادة الانتصارات، بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند في منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني، ثم الخروج المؤلم من دوري أبطال أوروبا بعد تعادل مخيب للآمال بنتيجة 2-2 في لقاء الإياب ليفشل في تعويض خسارة الذهاب بنتيجة 1-2.

ويسعى بايرن ميونخ لحصد الثلاث نقاط من مباراة هايدنهايم؛ لتأمين وتعزيز صدارته لـ البوندسليجا.

وفي المقابل يأمل هايدنهايم في تحقيق المفاجأة والفوز على العملاق البافاري؛ لاستكمال رحلة الابتعاد عن دائرة الهبوط.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هايدنهايم



وتقرر إقامة المباراة في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد فويت أرينا.

وخصصت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني في الشرق الأوسط والوطن العربي وشمال إفريقيا، قناة "بي إن سبورتس 5" لبث فعاليات المباراة.

ترتيب بايرن ميونخ وهايدنهايم في الدوري الألماني



ويدخل بايرن ميونخ المباراة في رصيده 69 نقطة، متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يتواجد هايدنهايم المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

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