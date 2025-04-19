إحالة 4 عاطلين في استدراج شاب وسرقته بالمرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة استدراج شاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وسرقوا هاتفه وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تواصلوا مع المجني عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واتفقوا معه على اللقاء في مكان محدد ثم استدرجوه إلى داخل سيارة وسرقوا هاتفه المحمول بالإكراه تحت تهديد السلاح.

واسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة سلاح أبيض وسرقة المجني عليه وتهديده وبث الرعب في نفسه للسيطرة عليه وأخذ هاتفه المحمول.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغا من المجني عليه يفيد بتعرضه للسرقة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبأعداد الأكمنة اللازمة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة التحقيقات.

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