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حوادث

مشاجرة تكشف حيازة عاطل سلاحا واحترافه الإجرام بالزيتون وقرار من النيابة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الزيتون باحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري والشروع في قتل آخر بدائرة قسم شرطة الزيتون الي محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات وهم 5 طلقات.

وأشار أمر الاحالة الى أن المتهم استخدم السلاح الناري واطلق منه عيار ناري صوب شاب نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات مالية استقرت بجسده، فأحدث به إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن القيام بأشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

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نيابة الزيتون محكمة الجنايات قسم شرطة الزيتون

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