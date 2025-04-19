سلطة الطيران تستضيف أولى الدورات التدريبية المتخصصة للمفتشين

استضافت سلطة الطيران المدني أولى الدورات التدريبية المتخصصة لمفتشي سلطة الطيران المدني تحت عنوان "تقنيات التفتيش والممارسات الفعلية" المقدمة من جانب أكاديمية سنغافورة للطيران بالتنسيق مع المفوضية الإفريقية للطيران المدني، حيث تم تنظيمها على مدار الأيام الماضية بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالشركة المصرية للمطارات، وبحضور عدد من المتدربين من سلطات الطيران المدني الإفريقية، بالإضافة إلى 12 متدربًا من مفتشي سلطة الطيران المدني المصرية.

الدورات التدريبية المتخصصة لمفتشي سلطة الطيران المدني

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالاهتمام بالتدريب وتبادل الخبرات لتعزيز الشراكة المستقبلية في قطاع الطيران المدني، وتأكيدا على حرص مصر بدعم علاقات التعاون الثنائية مع جميع الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية بما يعزز من كفاءة منظومة الطيران المدني إقليميًا ودوليًا.

وتأتي هذه الدورة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من جانب الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني المصرية والمفوضية الإفريقية للطيران المدني بهدف استضافة مصر لعدد من الدورات التدريبية الفنية لمفتشي سلطات الطيران المدني بالدول الإفريقية، مما يعزز الخبرات الفنية والقدرات التشغيلية لمفتشي سلطة الطيران المدني المصري، ويساهم في تعزيز الشراكة المستقبلية وتوسيع نطاق التدريب الفنى والتقنى فى قطاع الطيران.

آليات التفتيش والممارسات الفعلية المستخدمة في الرقابة على سلامة الطيران المدني

وتناولت الدورة التدريبية مناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بآليات التفتيش والممارسات الفعلية المستخدمة في الرقابة على سلامة الطيران المدني، إلى جانب استعراض أحدث المنظومات الفنية والتقنية في هذا المجال.

وأشاد المشاركون بالإعداد والتنظيم المتميز معربين عن امتنانهم بحفاوة الاستقبال، والخبرات الفنية والتقدم التقني والكفاءات المصرية التي تمتلكها السلطة في مجال الطيران المدني، مؤكدين على أهمية مواصلة عقد مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة، التي تساهم في الارتقاء بمعايير السلامة الجوية وتزيد من التعاون والتدريب الفني المستقبلي بين جميع الدول الإفريقية.

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