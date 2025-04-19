رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يلتقي أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي

التقى الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مع عبد الوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى AACO، وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الاستراتيجية من بينها الاستدامة البيئية والسعي نحو تحقيق الهدف العالمي الطموح بعيد الأمد وهو الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام ومنخفض الكربون

وبحث الجانبان الآليات الدولية المتبعة لتبني سياسات داعمة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام ومنخفض الكربون بدلًا من فرض ضرائب أو عقوبات مالية تحدد نسب استخدام الوقود المستدام (mandates)، وكذلك تم الاطلاع على عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك تحت مظلة الاتحاد العربي للنقل الجوي وأهمها الشراء المشترك للوقود بين الدول الأعضاء، فضلًا عن مناقشة ما أسفرت عنه نتائج أعمال لجنة السياسات البيئية والتحول الرقمي.

التعاون بين شركات الطيران

ومن جانبه أثنى الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على هذا اللقاء المثمر، مؤكدًا حرص مصر للطيران على التعاون مع شركات الطيران العربية تحت مظلة الاتحاد العربي للنقل الجوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة لخدمة صناعة النقل الجوي العربي

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