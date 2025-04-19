الأعلى للجامعات يستضيف الاجتماع التحضيري لورشة عمل مؤشرات قياس الأداء لنشر العلوم

استضاف المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور منى هجرس الأمين المساعد للمجلس، الاجتماع التحضيري لورشة العمل الخاصة بوضع مؤشرات قياس الأداء لنشر العلوم في جمهورية مصر العربية والمزمع انعقادها في يونيو ٢٠٢٥، وذلك بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات ومكتب اليونسكو بالقاهرة واللجنة الوطنية لليونسكو والألكسو والايسسكو.

وضع مؤشرات قياس الأداء لنشر العلوم

يأتي هذا الاجتماع في ضوء إطلاق منظمة اليونسكو رسميًا عقد العلوم (٢٠٢٣-٢٠٣٣) من أجل التنمية المستدامة، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تسخير قوة جميع فروع العلوم الأساسية، والتطبيقية، والاجتماعية، والإنسانية – لدفع عجلة التغيير المستدام في المجتمع والاقتصاد والبيئة.

ناقش الحضور الممارسات المهمة والمحورية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمى المرتبطة بالعلوم،وتم الاتفاق على الخطوات التحضيرية لورشة العمل المنظمة من قبل منظمة اليونسكو بالقاهرة لتطوير مبادرات تحقيق أهداف عقد العلوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.