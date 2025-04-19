جنايات الإسكندرية تعاقب عاطلا قتل زوجته بالمؤبد

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، المتهم “م.ال.م “ عاطل، بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليها ”زوجته” عرفيا بعد خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامى سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس وعبد الرحمن الغنيمي وكيل النائب العام لنيابة ثان العامرية وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير محكمة الجنايات.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 14564 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بالعثور على جثة المجني عليها بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم "م.ال.م" عاطل بقتل المجني عليها "ت.ع.ج" بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، حيث تبين أن المتهم كان تزوج من المجني عليها عرفيا وأنجب منها طفلا واستقر بها في محافظة الإسكندرية، وعقب حدوث خلافات بينهما وتعدى كل منهما على الآخر بالسب والقذف، قام بإحضار سكين من مطبخ الشقة وطعنها بها عدة طعنات وقام باصطحاب نجله إلى محافظة كفر الشيخ وتركه هناك لدى أهليته، وعاد إلى الشقة ووضع جثمان المجني عليها داخل حقيبتين، وألقى بهما على حافة الملاحات.

وبتكثيف الإجراءات تم تحديد المتهم بعد فراره إلى عدد من المحافظات وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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