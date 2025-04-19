السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

تجديد حبس متهم بانتحال صفة والاستيلاء على أموال عامل توصيل بالتجمع

حبس متهم
حبس متهم

 جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس عاطل تخصص في الاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وذلك عقب استيلائه على مبلغ مالي من عامل توصيل طلبات بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أحد عمال التوصيل أفاد خلاله بتعرضه لواقعة نصب، موضحًا أنه خلال قيامه بتوصيل طلبات تواصل مع أحد الأشخاص للتأكد من العنوان، فطلب منه الأخير تحويل مبلغ مالي على رقم هاتف بدعوى سداد قيمة الطلب عند استلامه بمحل العمل، إلا أنه عقب التحويل فوجئ بغلق الهاتف المحمول، ما كشف عن تعرضه للاحتيال.

 

الاستيلاء على أموال عامل توصيل بالقاهرة

 وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، كما عُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في تنفيذ الجريمة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وأفاد بمزاولته نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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حبس متهم بانتحال صفة والاستيلاء على أموال عامل توصيل بالقاهرة
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