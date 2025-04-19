السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

حكم رادع بحق موظف سابق متهم بسرقة منقولات من محكمة جنوب القاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف سابق بالسجن 5 سنوات بتهمة سرقة منقولات من محكمة جنوب القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.غ بصفته موظفا عاما قام بسرقة منقولات مملوكة لنيابة جنوب القاهرة الكلية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة 20 أستاند شانون من داخل غرفة الحفظ الخاصة بنيابة الخليفة والمقطم، بأن قام بكسر باب الغرفة وسرقة ما بداخلها من استاندات حديدية.

وأشارت التحقيقات أن المتهم باع المنقولات التي سرقها إلى بائعي خردة، بأن اتفقا معهما على السماح لهما بالدخول إلى محكمة جنوب القاهرة للاستيلاء على المنقولات.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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