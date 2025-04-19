7 خطوات لاستخراج بدل فاقد لكارت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

يفاجئ عدد من المواطنين بفقد كارت العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات الكودية، مما يمثل حيرة للمواطنين خاصة في الأوقات التي يتطلب فيها ضرورة الشحن لاستمرار الإضاءة.

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت العدادات مسبوقة الدفع

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن خطوات استخراج بدل فاقد لكارت العدادات مسبوقة الدفع:

التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك

تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها

تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له في حالة المستأجر

تقديم صورة من التوكيل والأصل للإطلاع

تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار

دفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة ويتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم

وكانت عدد من المواطنين المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لسكن لكل المصريين 5 فوجئوا برفض شركات توزيع الكهرباء منحهم إفادات عن حقيقة امتلاكهم لعدادات كهرباء، وذلك بعدما تم رفض طلبات حجزهم في الإسكان الاجتماعي بسبب تلك العدادات.

أسباب وقف منح إفادات امتلاك عدادات الكهرباء لمتقدمي الإسكان الاجتماعي

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه فور إعلان نتيجة الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 صدرت تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر بمنح المواطنين المتقدمين للحصول علي إفادات بما يفيد بحقيقة امتلاكهم لعدادات كهرباء من عدمه وفقا لصفة التعاقد الموجودة في بند التعاقد بين المشتركين والشركات وقت التقدم لتركيب العدادات.

خطوات الرد بين صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الكهرباء

وأضافت المصادر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات جديدة مؤخرا بوقف إصدار إفادات لمتقدمي الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم الرد علي كافة الطلبات من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وليس على المستوى الفردي للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك القرار جاء بسبب اكتشاف ملكية عدد من المواطنين لملكية أكثر من عداد كهربائي في مختلف النطاق الجغرافي لشركات توزيع الكهرباء.

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