السبت 19 أبريل 2025
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رياضة

مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة قبل موقعة صن داونز

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

 وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا خاصا للتجهيز لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر اليوم على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يخوض اللاعبون مرانا بدنيا خفيفا بفندق الإقامة، ضمن برنامج الأحمال البدنية الخاص بالمباراة.

كان النادي الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

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