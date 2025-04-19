معركة بريتوريا.. الأهلي يصطدم بـ صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. كولر يبحث عن خروج آمن.. أوراق رابحة وأخرى غائبة.. من يحجز مقعد النهائي؟

في قمة أفريقية من العيار الثقيل، يلتقي النادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

يسعى المارد الأحمر للعودة من جنوب أفريقيا بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في الوصول إلى النهائي، من أجل الدفاع عن اللقب القاري الذي تُوّج به في النسختين الأخيرتين.

الأهلي.. زعيم القارة يبحث عن اللقب الثالث تواليًا

الأهلي يدخل اللقاء متسلحًا بخبراته الكبيرة في البطولات الأفريقية، كونه حامل اللقب في آخر نسختين، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ 12 بطولة.

ويأمل كولر في تكرار الإنجاز والتأهل إلى النهائي للمرة السادسة تواليًا، معتمدًا على ترسانة من النجوم في مقدمتهم إمام عاشور، هداف الفريق في البطولة حتى الآن بـ5 أهداف، والمغربي أشرف بن شرقي، صاحب الحلول السحرية في الجبهة اليسرى.

صن داونز.. الثأر من الأهلي

على الجانب الآخر، يدخل صن داونز اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز والثأر من الأهلي، الذي أزاحه من عدة نسخ سابقة من البطولة.

المدرب البرتغالي كاردوسو طالب لاعبيه بتحقيق الفوز قبل خوض مباراة الإياب في القاهرة، مؤكدًا أن التفوق على البطل التاريخي “ليس قابلًا للتفاوض”. ويعتمد كاردوسو على عدد من النجوم المؤثرين، أبرزهم بيتر شالوليلي، ومارسيلو أليندي، وموكوينا.

صراع تكتيكي.. كولر وكاردوسو في اختبار حقيقي

سيكون اللقاء بمثابة مواجهة تكتيكية قوية بين السويسري كولر، الذي صنع فريقًا منظمًا دفاعيًا وفعّالًا هجوميًا، والبرتغالي كاردوسو الذي قاد الترجي الموسم الماضي إلى النهائي وخسر أمام الأهلي.

كولر ركز في التحضيرات على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية، محذرًا لاعبيه من الأخطاء الدفاعية، فيما يعول كاردوسو على توقيت اللقاء “الثالثة عصرًا” والارتفاع النسبي لبريتوريا لإرهاق لاعبي الأهلي.

أوراق رابحة وأخرى غائبة

يغيب عن الأهلي في هذه المواجهة كل من: علي معلول، عمر الساعي، خالد عبد الفتاح، مصطفى مخلوف لأسباب فنية، بالإضافة إلى كريم فؤاد، كريم الدبيس، ويحيى عطية الله بسبب الإصابة.

ورغم الغيابات، يمتلك كولر أوراقًا رابحة في كل الخطوط، بوجود محمد الشناوي في حراسة المرمى، وديانج ومروان عطية في وسط الملعب، بجانب الجزيري وبيرسي تاو في الهجوم.

مشوار الأهلي في البطولة.. تألق هجومي واستقرار دفاعي

تأهل الأهلي لدور المجموعات بعد تخطي جورماهيا الكيني بنتيجة 6-0 بمجموع اللقائين، ثم افتتح مشواره في المجموعات بفوز كبير على إستاد أبيدجان الإيفواري (4-2)، وتعادل سلبيًا مع أورلاندو بيراتس، قبل أن يسحق شباب بلوزداد (6-1) ويخسر أمامه إيابًا (1-0).

واختتم دور المجموعات بفوز على إستاد أبيدجان (3-1) وخسارة من أورلاندو بيراتس (2-1). وفي ربع النهائي، تغلب على الهلال السوداني ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (1-0).

صن داونز.. مشوار متذبذب وتأهل صعب

بدأ صن داونز البطولة بتخطي مبابان سوالوز من إسواتيني بنتيجة 4-0، ثم في دور المجموعات، تعادل مع مانيما انيون (0-0)، ومع الجيش الملكي المغربي (1-1)، قبل أن يهزم الرجاء المغربي (1-0)، ويخسر منه إيابًا (0-1).

تأهل ربع النهائي جاء على حساب الترجي التونسي بالفوز ذهابًا (1-0) والتعادل إيابًا (0-0).

طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر قرطان

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة المباراة إلى الحكم الصومالي عمر قرطان، ويعاونه الكينيان جيلبرت شيريوت وستيفان أونيانجو، فيما يتولى الغابوني بير أتشو تقنية الـVAR ويعاونه الغاني دانيال لاريا.

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