السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

حبس عامل محارة تعدى على زميله بشومة في الجيزة

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت نيابة الجيزة عامل محارة بتهمة بالاعتداء على زميله باستخدام "شومة" على رأسه، مما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة في الطالبية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتبين من التحقيقات الأولية أن سبب المشاجرة هو خلافات مالية بين الطرفين، حيث بدأ الأمر بمشادة كلامية تطورت بسرعة إلى مشاجرة عنيفة، استخدم خلالها المتهم "الشومة" لضرب زميله على رأسه.

 

في اعترافاته أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، حيث قال: “كانت بيني وبين زميلي خلافات مالية متراكمة، وحاولنا حلها عدة مرات، لكن الأمور بيننا زادت تعقيدًا. 

 

في يوم الحادث، حدث شجار بيننا بسبب تأخره في سداد المبلغ المتفق عليه، وعندما تصاعد الموقف، فقدت أعصابي وضربته بـ “الشومة” على رأسه، ولم أكن أقصد إيذاءه بهذه الطريقة."

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نيابة الجيزة مشاجرة عنيفة الجيزة الطالبية

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